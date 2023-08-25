Москва, 25 августа, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Мошенники начали предлагать российским гражданам «услуги» на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ, сообщили 25 августа в пресс-службе ВТБ.

Известия/ Дмитрий Коротаев

Потенциальным жертвам они предлагают поместить деньги на вкладах с повышенной доходностью и кешбэком. Предложение мошенники делают по телефону, представляясь сотрудниками Госуслуг.

«Для дополнительной аргументации мошенник сообщает о повышении ставок в российских банках, предлагает убедиться в этом «лично в Центробанке» и соединяет якобы с сотрудником регулятора. Лжесотрудники обещают разместить средства на «безопасном» счёте и даже предоставить кешбэк с накоплений», — сообщили в ВТБ.

Мошенники просят согласившегося на это предложение вкладчика пройти проверку персональных данных. В определённый момент человек должен сообщить коды из СМС, логины или пароли для входа в учётную запись банковского приложения.

Таким образом в руках мошенников оказывается доступ к счёту вкладчика, с которого выводятся деньги, после чего с ним перестают выходить на связь.

Комментируя появление этой схемы, глава департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов назвал её относящейся к так называемой «социальной инженерии», при которой клиентов обманным путём провоцируют самостоятельно выдать свои персональные данные или сразу перевести деньги на счета мошенников.

В этой новой схеме мошенники начали представляться сотрудниками сразу двух известных госструктур, используя обсуждаемую новость о росте ставок по вкладам.

«Сочетание этих факторов не вызывает подозрения у обычных людей, предложение кажется знакомым и заманчивым. На самом деле ни Госуслуги, ни Центробанк никогда не будут звонить вам и предлагать разместить деньги, да еще и на «безопасном» счёте с кешбэком», — заявил Чугунов.

Представитель ВТБ порекомендовал тем, кому позвонили с подобным предложением, сразу прервать разговор и сообщить о звонке в свой банк.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа Банк России объявил об очередном повышении ключевой ставки — до 12%. Она поднялась на максимальный с мая 2022 года уровень. Решение ЦБ принял на внеочередном заседании.

17 августа Сбербанк объявил о повышении ставки по рублёвым вкладам, максимальный размер — 12%. ВТБ также с 17 августа поднять до 12% максимальную ставку. Аналогичную информацию сообщили в «Альфа-банке».