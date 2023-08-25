Пекин, 25 августа, 2023, 11:39 — ИА Регнум. В случае, если бы украинский конфликт завершился в ближайшие дни, для восстановления Украины США и их союзникам потребовалось бы выделять по 60 миллиардов долларов ежегодно в течение десяти лет. Об этом 25 августа написала китайская газета Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

«США и их союзникам нужно будет ежегодно выделять 60 миллиардов долларов на поддержку Украины и ожидать, что большая их часть будет украдена. Они должны будут вести такое финансирование в течение десяти лет», — говорится в публикации.

Авторы считают, что главное бремя таких расходов в итоге ляжет на США, так как экономика Британии находится не в лучшем состоянии, а как долго сможет продержаться правительство ФРГ на фоне снижения рейтингов — непонятно.

Из-за всего этого, вероятно, американские власти решили, что им лучше вкладываться в поставки вооружений Украине, ежели потому помогать в восстановлении страны, отмечается в статье. В то же время большая часть американцев уже против помощи Киеву и потому оказание её в дальнейшем станет, по мнению издания, проблемой.

Украина в конце концов окажется наиболее дорогостоящей операцией за всю историю США, заключается в статье.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Норвегия выделила Украине порядка 140 миллионов долларов для обеспечения ремонта и техобслуживания критической электроэнергетической инфраструктуры. Часть средств из этой суммы планируется потратить на закупку газа для аварийного хранения.

До этого в Белом доме заявили, что активы России в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании будут заморожены, пока Москва «не возместит ущерб Киеву». Также представители этих стран подтвердили продолжение оказание помощи Украине столько, сколько потребуется.