Москва, 25 августа, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Правительство одобрило сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности России до 2030 года и на период до 2035 года, следует из перечня решений, принятых на заседании кабинета министров.

Александр Рюмин/ТАСС

«Одобрить в основном сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности», — говорится на сайте кабмина.

Главе Минпромторга Денису Мантурову, зампреду правительства Дмитрию Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову поручили проработать и до утверждения стратегии в срок до 1 сентября предоставить предложения по источникам финансирования этого федерального проекта.

Как сообщало ИА Регнум, в мае премьер-министр России Михаил Мишустин поручил актуализировать сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности. Премьер поручил Минпромторгу и Минфину при подготовке предложений по реализации нацпроектов предусмотреть включение в них показателей, связанных с интенсивным развитием отраслей промышленности.

Президент России Владимир Путин в январе 2023 года поручил увеличить выпуск обрабатывающей промышленности и её доли в ВВП.