Мелитополь, 25 августа, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Украинские войска не стреляют по самой Запорожской АЭС, так как в Киеве понимают, что в ответ Россия ударит по атомным станциям на контролируемой им территории, а последствия такого варианта развития событий затронут и западные страны. Об этом 25 августа заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

«Если только по [Запорожской] атомной станции прилетит, то они знают, что прилетит по Ровенской или Хмельницкой [АЭС]», — рассказал он в интервью РИА Новости.

Балицкий уточнил, что в Европе осознают, что в этом случае последствия ударов прямо коснутся европейских стран, и потому ВСУ сейчас не ведут обстрелов Запорожской АЭС.

Российские военные в начале специальной военной операции взяли под контроль ЗАЭС и с тех пор обеспечивают её безопасность, в то время как украинские военные обстреливают территорию станции.

Как сообщало ИА Регнум, Киев активизировал работу беспилотников в районе Запорожской атомной электростанции. Один из российских офицеров заявил о готовности российских войск отражать любые атаки ВСУ. По словам военного, главная задача — не пропустить диверсионную группу и дать отпор в случае появления боевиков. Снайпер, находящийся на одном из наблюдательных постов, подтвердил, что участились ночные вылеты дронов в направлении ЗАЭС.

Украинский президент в июне 2022 года бездоказательно обвинил Москву в подготовке теракта на Запорожской АЭС. Это произошло накануне визита в Россию главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. В Кремле слова политика назвали очередной ложью, а в «Росэнергоатоме» предположили, что сам Киев может готовить теракт или удар по атомной станции, чтобы втянуть НАТО в конфликт с Москвой.

По словам представителя России при ООН Василия Небензи, участившиеся заявления Киева о якобы минировании Россией ЗАЭС крайне настораживают. Недавно посетившие станцию представители МАГАТЭ могли убедиться в их абсурдности. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что теракт на Запорожской атомной электростанции готовит вовсе не Россия, а Украина. Она отметила, что об этом свидетельствует то, что в ряде регионов страны прошли учения на случай аварии на ЗАЭС.

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что России невыгодно проводить диверсии на Запорожской АЭС, потому что она вложила огромные средства в нормализацию работы станции.

В конце июля глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что сейчас ЗАЭС находится в абсолютной безопасности, радиационный фон на станции в норме. Он также выказал уверенность в том, что госкорпорация вместе с Росгвардией и российскими войсками обеспечат безопасное существование атомной станции.

Балицкий 10 августа рассказал, что на Запорожской АЭС отработали все возможные варианты действий на случай атаки украинских войск. Он уточнил, что у берега создали мощную трёхслойную оборонительную линию, а все подходы к станции заминировали.