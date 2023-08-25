Москва, 25 августа, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Heineken завершила продажу своих активов в России группе «Арнест», сообщили 25 августа в пресс-службе компании.

РИА Новости/Павел Лисицын

«Последние события демонстрируют значительные проблемы, с которыми сталкиваются крупные производственные компании при выходе из России», — говорится в заявлении исполнительного директора.

Цена покупки бизнеса Heineken составила 1 евро за 100% акций, все оставшиеся активы перейдут к новым владельцам.

Вторая по величине пивоваренная компания в мире заявила, что сделка приведёт к исключительным убыткам в размере 300 миллионов евро.

У Heineken было семь пивоваренных заводов в России и 1800 сотрудников.

«Арнест» владеет крупным бизнесом по упаковке банок и является крупнейшим российским производителем аэрозолей, а также косметики и товаров для дома.

Как сообщало ИА Регнум, пивоваренный концерн Heineken 19 апреля объявил, что нашёл покупателя для бизнеса в России. Тогда концерн ожидал одобрения сделки со стороны российских властей.

Heineken, столкнувшийся с трудностями при продаже российских активов, рассчитывал завершить уход из России в первой половине 2023 года. Об отказе от новых инвестиций и экспорта в Россию концерн объявил ещё в марте 2022 года.

Впервые компания пришла на российский рынок в 2002 году с приобретения первого завода в Санкт-Петербурге.