Симферополь, 25 августа, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Сразу 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в ночь на 25 августа киевский режим направил на Крым. О попытке атаки полуострова сообщило Минобороны РФ. Речь идёт о дронах самолётного типа, девять из которых были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО). Ещё 33 аппарата были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпели крушение.

Иван Шилов ИА REGNUM

Утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что несколько дронов были уничтожены над морем в районе мыса Херсонес. Пострадавших и разрушений нет.

Атаки на Крым Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществляют регулярно. Судя по сводкам оборонного ведомства, только с начала августа 2023 году полуостров был атакован не менее шести раз, а число летательных аппаратов со смертоносным грузом перевалило за 70.

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в начале августа обращал внимание, что террористические атаки с использованием дронов на сегодняшний день уже доведены до огромного масштаба. По его словам, если раньше подлёт украинских БПЛА осуществлялся не чаще раза в месяц, сейчас же — практически ежедневно.

Так, ночью 21 августа Киев пытался атаковать Крым двумя беспилотниками. Инцидент произошёл в 40 км северо-западнее полуострова.

Ночью 19 августа украинская армия ударила по Крыму зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант.

Комментируя попытки атак в Крыму, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Киев демонстрирует свою террористическую сущность.

«Диверсии дают международной общественности возможность еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима. Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа», — указала она.

Ещё один дрон самолетного типа был сбит над крымской территорией утром 16 августа.

Средства радиоэлектронной борьбы в Крыму были задействованы в ночь на 12 августа — ВСУ направили на полуостров 20 беспилотников, большая часть из которых была уничтожена средствами ПВО. Также силы противовоздушной обороны были задействованы 4 августа — уничтожены 13 украинских дронов.

Анонсируя «военную угрозу» судоходству в российских портах на Чёрном море, власти Украины фактически сообщают о своих планах продолжать осуществлять теракты, заявил 5 августа глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Месяцем ранее он ставил вопрос о привлечении президента Украины Владимира Зеленского к ответственности за организованные Киевом на полуострове диверсии и теракты. Парламентарий уточнял, что речь идёт о беспилотниках, которые ВСУ направляют на полуостров, диверсионно-разведывательных группах противника, подрывах железнодорожных путей и о других преступлениях Киева.

Тем временем сам украинский лидер неоднократно заявлял, что Украина намерена добиться полного возвращения Крыма.

Очередная массированная атака беспилотников на Крым говорит о том, что ВСУ под руководством НАТО продолжают надеяться на захват полуострова, считает Александр Перенджиев. В интервью ИА Регнум 4 августа он также отмечал, что России нужно ещё дальше отодвигать от своих границ украинские войска.

Сразу 25 беспилотников Украина направила в Крым в ночь на 30 июля. Российские войска уничтожили 16 из них огнём средств ПВО, а ещё девять после воздействия РЭБ потерпели крушение в акватории Чёрного моря в районе мыса Тарханкут.

Накануне, 24 августа, Организация Объединенных Наций (ООН) выразила обеспокоенность атаками украинских беспилотников на российские города. Замгенсека ООН Розмари Дикарло напомнила, что атаки в отношении гражданских лиц и инфраструктуры не оправданы и строго запрещены международным правом.