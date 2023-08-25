Луганск, 25 августа, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Излишнее проявление «патриотизма» украинских военных на купянском направлении навело на них российскую артиллерию. Об этом 25 августа сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Global Look Press/Peter Druk/XinHua

«На купянском направлении излишний «патриотизм» обернулся для украинских боевиков трагедией», — написал он.

Эксперт рассказал, что военные ВСУ подняли на мачте антенны связи украинский флаг над одним из укрепрайонов между посёлком Новосёловское и селом Стельмаховка в ЛНР. Затем они включили свой гимн по громкоговорителю.

«Это послужило хорошим целеуказателем для артиллерийской разведки ВС РФ. По блиндажу, где укрывалось до отделения противника, было нанесено огневое поражение при помощи 2С4 «Тюльпан». Расход — два боеприпаса. Цель поражена. Противник уничтожен», — добавил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Минобороны заявило, что Вооружённые силы России продолжили успешное наступление на купянском направлении. За сутки российские войска отразили пять попыток атак ВСУ.

25 августа Марочко рассказал, что в Харьков прибыла крупная колонна ВСУ с инженерной техникой, большая часть из которой — понтоны, предназначенные для форсирования рек. По его словам, это оборудование позволяет составить переправу длиной свыше 50 метров и грузоподъёмностью 60 тонн.