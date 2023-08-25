Красноуральск, Свердловская область, 25 августа, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Около 70 миллионов рублей направило на реализацию социально значимых проектов в рамках благотворительности медеплавильное предприятие АО «Святогор» в городе Красноуральске Свердловской области.

Пресс-служба АО «Святогор» АО «Святогор»

Большая часть средств — 38,4 млн рублей — перечислена на реализацию совместных проектов с администрациями городов присутствия предприятия. В их числе — проектирование детского загородного лагеря в Кушвинском городском округе, приобретение оборудования для спортивной школы и малых игровых форм в городе Североуральске, выделение средств на восстановление мемориалов погибшим в Великой Отечественной войне, ремонт стадиона «Юность», поддержка теннисной секции в спортивной школе «Синегорец», реконструкция системы водоснабжения, замена окон в школах №1 и №20 в поселке Баранчинский.

В самом Красноуральске благотворительная помощь была оказана муниципалитету в благоустройстве внутридворовых территорий.

По итогам первого полугодия 2023 года свыше 12 млн рублей направлены на помощь детям. На протяжении многих лет градообразующее предприятие Красноуральска выделяет денежные средства на финансирование питания воспитанников детских садов города. Затраты на эти цели превысили 3,5 млн рублей. С 2011 года «Святогор» принимает активное участие в программе «Здоровый ребенок». В её основе лежит консультативная медицинская помощь детям работников предприятия. В первом полугодии затраты на её реализацию составили 2,3 млн рублей.

Около восьми млн рублей выделено на развитие спортивных объектов. В частности, средства были направлены на государственную экспертизу и подготовку рабочей документации проекта реконструкции городского стадиона в Красноуральске.

Часть средств — семь миллионов рублей — были направлены на поддержку неработающих пенсионеров предприятия. Эта помощь включает в себя оказание ежеквартальной материальной помощи, которую получают около полутора тысяч человек, выделение путёвок в ведомственный санаторий-профилакторий и другое.

Ежегодно металлургическое предприятие поддерживает и учреждения культуры Красноуральска. На эти цели в первом полугодии 2023 года было израсходовано свыше двух миллионов рублей. В рамках благотворительной программы был профинансирован ремонт внутренних помещений МАУ ДК «Металлург», а также выделены средства на развитие творческих коллективов этого культурного центра.