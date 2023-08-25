Владивосток, 25 августа, 2023, 09:55 — ИА Регнум. В Пхеньян из аэропорта Владивостока вылетел первый со времен пандемии COVID-19 пассажирский авиарейс Air Koryo. Он отправился в столицу КНДР с задержкой менее чем на час. Об этом 25 августа сообщило РИА Новости.

Александр Демьянчук/ТАСС Северная Корея. Пхеньян

Информация о том, что воздушное судно вылетело в Пхеньян, появилась на табло около 14:00 (07:00 мск). Отправка рейса планировалась на 13:15 по Владивостоку (06:15 мск).

Утром 25 августа в аэропорту приземлился рейс Air Koryo из Пхеньяна, пассажиров на нём, вероятно, не было. Скорее всего, это был технический рейс.

В середине августа северокорейская авиакомпания Air Koryo заявила о планах возобновить рейсы из Владивостока в Пхеньян. Как уточнили в пресс-службе АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ), первые рейсы назначены на 25 и 28 августа. Их выполнят самолёты Ту-204.

Представительство МИД РФ во Владивостоке уточнило, что стоимость билетов на рейсы из Пхеньяна во Владивосток составит $230.

Как сообщало ИА Регнум, решение о приостановлении авиасообщения между Пхеньяном и Владивостоком в рамках борьбы с распространением коронавируса власти Северной Кореи приняли в феврале 2020 года.

Отмечалось, что такая мера вводится на неопределённое время.