Калуга, 25 августа, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Пострадавшие в результате наезда легкового автомобиля на остановку общественного транспорта в Калуге находятся в стабильном состоянии. Об этом 25 августа сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.

СК РФ

«Все пострадавшие во вчерашнем ДТП находятся в стабильном состоянии с положительной динамикой», — написал он.

Шапша уточнил, что позднее состоится телеконсультация с медицинским центром НМХЦ им. Пирогова, после которой врачи примут решение о том, кого из пациентов целесообразно перевезти в федеральный медицинский центр, сейчас решается вопрос о возможной эвакуации троих из них.

Глава региона уточнил, что Детская областная больница также проведёт телемедицинскую консультацию с врачами Российской детской клинической больницы им. Пирогова о возможности перевозки туда пострадавшего в ДТП ребёнка.

Больница скорой медицинской помощи проведёт аналогичную консультацию с Национальным центром имени Бурденко, однако перевозка туда пациента не планируется.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа 49-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и въехал в остановку, на которой в этот момент находились люди. По информации МВД, в результате ДТП пострадали 11 человек, включая троих детей.

Позднее стало известно, что водителя ранее лишили прав за езду в состоянии наркотического опьянения, а также неоднократно ловили за рулём в нетрезвом виде. Шапша заявил, что сбивший пешеходов водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Сам водитель после этого дал признательные показания, однако отрицает приём наркотиков. Однако последнее, по данным регионального СКР, установлено медицинским освидетельствованием.