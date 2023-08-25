Луганск, 25 августа, 2023, 09:34 — ИА Регнум. Группа штурмовиков украинской армии подорвалась на российских минах на краснолиманском направлении. Об этом 25 августа сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эксперт уточнил, что группа военных ВСУ численностью до взвода пыталась у Серебрянского лесничества скрытно подобраться к позициям Вооружённых сил России.

«Не дойдя порядка 100 метров, украинские военнослужащие зашли в зону поражения противопехотных мин направленного поражения МОН-100. При помощи дистанционного управления с скрытого НП [наблюдательного пункта] ВС РФ мины были приведены в действие», — написал он.

Марочко отметил, что после этого группа военных ВСУ была рассеяна и понесла потери. Украинские военные в итоге вернулись на свои позиции. Количество безвозвратных и санитарных потерь украинских военных уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Марочко рассказал, что Вооружённые силы России поразили штаб ВСУ на краснолиманском направлении, ликвидировав трёх офицеров украинской армии. Он уточнил, что ещё пятеро офицеров ВСУ получили ранения.

Позднее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что военные группировки российских войск «Центр» отразили три попытки атак ВСУ на краснолиманском направлении в ЛНР и ДНР. За сутки украинские войска потеряли на этом направлении до 80 боевиков.