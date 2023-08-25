Канберра, 25 августа, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Австралийские власти поддерживают решение Токио о начале сброса воды с аварийной «Фукусима-1» в океан и считают, что действия японских властей соответствуют международным стандартам безопасности. Об этом МИД Австралии сообщил в распространённом 25 августа заявлении.

ТАСС/EPA/KIMIMASA MAYAMA / POOL Атомная электростанция «Фукусима-1

«Мы приветствуем прозрачность действий Японии и её взаимодействие [в вопросе сброса воды] с международным сообществом, в том числе с островными странами Тихого океана. Австралия уверена в решении Японии и приветствует участие Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в планировании и управлении процессом сброса воды с АЭС «Фукусима-1», — сообщил австралийский МИД.

Правительство Австралии, уточняется в заявлении, в полной мере доверяет рекомендациям МАГАТЭ, считая их «независимыми, беспристрастными и научно обоснованными».

Агентство Австралии по радиационной защите и ядерной безопасности согласно с информацией МАГАТЭ о том, что такой сброс воды не окажет негативного воздействия на людей или окружающую среду.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа в Японии начался сброс воды с аварийной АЭС в океан. К концу марта 2024 года планируется сбросить свыше 30 тысяч тонн, этот процесс займёт несколько десятилетий. На данный момент на территории «Фукусимы-1» скопилось более 1,25 млн тонн воды, использованной для охлаждения повреждённых из-за цунами в 2011 году реакторов.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил начало сброса Японией воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. По его словам, на месте сброса находятся эксперты агентства, чтобы убедиться, что сброс осуществляется в соответствии с планом и отвечает стандартам безопасности МАГАТЭ.

После этого старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов рассказал ИА Регнум, что сброс Японией воды с аварийной АЭС небезопасен и может нанести вред человеку при попадании внутрь организма после употребления морепродуктов. Учёный уточнил, что полностью воду с АЭС очистить невозможно.