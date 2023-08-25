Женева, Швейцария, 25 августа, 2023, 09:11 — ИА Регнум. В Женеве (Швейцария) штаб-квартира ООН 25 августа объявила, что на время прекратила работу.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщила глава службы информации штаб-квартиры Алессандра Веллуччи, решение закрыть Дворец Наций приняли из соображений безопасности.

«Этот вопрос активно расследуется службой безопасности ООН и должен быть скоро разрешён», — сообщила журналистам Веллуччи.

В Женеве находится одно из четырёх основных отделений ООН, остальные три — штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и в Вене и отделение в Найроби. В Женеве главные административные помещения отделения находятся внутри комплекса Дворца Наций.

В этом здании также находятся фисы ряда программ и фондов ООН, например, Европейская экономическая комиссия, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле глава департамента международных коммуникаций МИД РФ Пётр Ильичёв заявил, что Россия выступает за перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в более нейтральное место. Москва предлагает вариант штаб-квартиры в Женеву или в Вене.