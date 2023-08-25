Австралия, 25 августа, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Пострадавшего от нападения акулы на одном из пляжей города Порт-Макуори на востоке Австралии мужчину доставили в медучреждение в критическом состоянии. Об этом 25 августа сообщили в службе спасения на водах штата Новый Южный Уэльс.

Global Look Press/Norbert Probst/imagebroker.com

В службе, слова представителя которой привёл ТАСС, уточнили, что нападение акулы на 44-летнего мужчину на пляже города Порт-Макуори, находящегося на расстоянии 400 км в северном направлении от Сиднея, произошло примерно в 10:00 (03:00 мск).

«Пострадавший, получивший серьёзные травмы ног и ступней, был доставлен в больницу», — указали в службе, добавив, что медики оценили состояние пострадавшего как критическое.

К месту инцидента прибыли операторы дронов службы спасения на водах штата Новый Южный Уэльс для наблюдения и отслеживания активности акул в районе, отметили в службе спасения.

«Мы пока не знаем, к какому виду принадлежит напавшая на человека акула, но эксперты из департамента первичной промышленности и рыболовства уже начали выяснять это», — пояснил представитель службы.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа возле популярного у туристов пляжа в районе Дахаба в Египте была замечена акула. После этого местные власти приняли решение закрыть пляжи для купания, рыбалки и дайвинга.

До этого две косатки напали на яхту мужчины около берегов Португалии и оторвали у малого судна руль. Мужчина двигался на яхте в направлении французской коммуны Руайан.