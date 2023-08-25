Березовский район, Красноярский край, 25 августа, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Несанкционированная свалка загорелась в Берёзовском районе Красноярского края. Причиной пожара мог стать поджог, сообщили 25 августа в региональной прокуратуре.

Прокуратура Красноярского края

«Поджог мог стать причиной возгорания свалки мусора в Берёзовском районе: прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств», — сообщили в надзорной ведомстве.

Пожар вспыхнул накануне, 24 августа, возле деревни Ермолаево на несанкционированном скоплении отходов. Огонь распространился на площадь 1500 кв. м.

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Силы МЧС продолжают ликвидировать пожар. Прокуратура сообщила, что планирует провести доследственную проверку по установлению поджигателей и точных обстоятельств случившегося.

Надзорное ведомство добавило, что обязало собственников земли в Берёзовском районе ликвидировать незаконную свалку, и в июле соответствующее решение суда вступило в силу.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля крупный пожар произошёл на свалке твёрдых бытовых отходов в Наримановском районе Астраханской области. Свалка загорелась в посёлке Трусово.

Пожар распространился на три тысячи квадратных метров. Очень быстро огонь перекинулся на четыре строения и административное здание на общей площади 2,2 гектара. Пожар ликвидировали в течение двух с половиной часов.