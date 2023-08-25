Под Красноярском подожгли незаконную свалку
Березовский район, Красноярский край, 25 августа, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Несанкционированная свалка загорелась в Берёзовском районе Красноярского края. Причиной пожара мог стать поджог, сообщили 25 августа в региональной прокуратуре.
«Поджог мог стать причиной возгорания свалки мусора в Берёзовском районе: прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств», — сообщили в надзорной ведомстве.
Пожар вспыхнул накануне, 24 августа, возле деревни Ермолаево на несанкционированном скоплении отходов. Огонь распространился на площадь 1500 кв. м.
Силы МЧС продолжают ликвидировать пожар. Прокуратура сообщила, что планирует провести доследственную проверку по установлению поджигателей и точных обстоятельств случившегося.
Надзорное ведомство добавило, что обязало собственников земли в Берёзовском районе ликвидировать незаконную свалку, и в июле соответствующее решение суда вступило в силу.
Как сообщало ИА Регнум, в середине июля крупный пожар произошёл на свалке твёрдых бытовых отходов в Наримановском районе Астраханской области. Свалка загорелась в посёлке Трусово.
Пожар распространился на три тысячи квадратных метров. Очень быстро огонь перекинулся на четыре строения и административное здание на общей площади 2,2 гектара. Пожар ликвидировали в течение двух с половиной часов.