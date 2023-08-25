Луганск, 25 августа, 2023, 08:53 — ИА Регнум. В Харьков прибыла крупная колонна украинской армии с инженерной техникой, большая часть из которой — это понтоны, предназначенные для переправ через реки. Об этом 25 августа сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На одно из гражданских предприятий населённого пункта Харьков прибыла военная колонна инженерных войск ВФУ [Вооружённых формирований Украины]. Большую часть техники составляет понтонный парк на базе автомобиля КрАЗ», — написал он.

Эксперт уточнил, что характеристики прибывшего в Харьков понтонного оборудования позволяют составить переправу длинной свыше 50 метров и грузоподъемностью 60 тонн.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Марочко заявил, что на данный момент потери ВСУ под Купянском можно сопоставить со сражением за город Артёмовск в ДНР.

По словам эксперта, благодаря умелым действиям российских подразделений потери украинской армии на территории Харьковской области впервые превысили её потери на других направлениях.

Позднее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что российские штурмовые отряды улучшили тактическое положение во время наступления на купянском направлении. За сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 170 военнослужащих.