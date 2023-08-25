Москва, 25 августа, 2023, 08:50 — ИА Регнум. После внепланового повышения Центробанком ключевой ставки до 12% Министерство финансов не планирует увеличивать ставки по льготным ипотечным программам. Об этом 25 августа сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу федерального ведомства.

Известия/Александр Казаков

«Сейчас не планируется повышение ставок по льготным ипотечным программам», — сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

В ведомстве подчеркнули, что она останется на уровне 8%.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова сказала, что в 2024 году ставку по льготной ипотеке могут повысить на 0,5–1%, чтобы не слишком перегревать цены на первичном рынке жилья. Однако более вероятным эксперт считает полную отмену предложений с господдержкой.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов заявил изданию, что при ключевой ставке 12% власти найдут средства для субсидирования льготных ипотечных ставок, однако он допускает повышение процентов по госпрограммам при сохранении ЦБ курса на ужесточение денежно-кредитной политики.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа на внеочередном заседании ЦБ повысил ключевую ставку до 12%. После этого Сбербанк с 22 августа повысил ставки по базовым ипотечным программам на два процентных пункта ― до 13,4% в новостройках, на вторичное жильё — до 11,7%. При этом в финансовой организации добавили, что ставки по программам льготного ипотечного кредитования не поменялись. Неизменными остались условия по льготным программам и в ВТБ.

Президент Владимир Путин 8 августа заявил, что в России продолжат действовать программы льготного ипотечного кредитования.

С апреля 2020 года россияне получили уже более 1,1 млн ипотечных кредитов по сниженной ставке. Программа «Льготная ипотека» нацпроекта «Жильё и городская среда» стартовала в разгар эпидемии коронавируса, но интерес к ней не спадает и сейчас. По данным оператора программы «ДОМ. РФ», только с начала 2023 года банки выдали свыше 180 тыс. кредитов.