Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания, 25 августа, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Пожар, в течение девяти дней бушующий на испанском острове Тенерифе, удалось локализовать. Об этом 24 августа сообщил глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Antena3.

Иван Шилов, ИА REGNUM Лесной пожар

Природный пожар начался на Тенерифе в ночь на 15 августа и за девять дней уничтожил около 30% общей площади лесных насаждений острова. Всего от последствий пожара пострадали 18 муниципалитетов.

Клавихо уточнил, что последние двое суток огонь не распространялся, его удаётся сдерживать. По словам главы Канар, пожарные «контролируют ситуацию», эту новость он назвал «великолепной». Всего с начала пожара были эвакуированы как минимум 12 тысяч жителей острова, но они уже начали постепенно возвращаться домой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сильные лесные пожары, бушующие на территории Греции, Турции и других средиземноморских стран, в конце июля из-за сильного ветра распространились на Испанию. Пламя из-за сильного ветра в Средиземноморье может дойти до Мадрида, поэтому во многих районах города и близлежащих регионах ввели режим повышенной готовности.

По предварительным данным спасателей, всего эвакуировано более 26 тыс. человек. Пожарные службы не могут локализовать природные возгорания. Более 1,6 тыс. га уже пострадало в северо-восточной части острова — муниципалитетах Арафо и Канделария. Пожар распространился и на соседние Ла-Виктория и Санта-Урсула.