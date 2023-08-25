Москва, 25 августа, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Германии с обращённым в прошлое вектором развития, который не совпадает с направлением движения незападного мира, превратилась в обслугу уходящего либерального миропорядка. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В 21-м веке Германия превратилась в страну, обслуживающую рушащийся глобальный либеральный миропорядок. В этом её главное предназначение в глобалистской системе координат ― и главный парадокс её развития, который приводит к конфликту с новым многополярным миром», — написал сенатор в Telegram-канале.

Пушков отметил, что именно к такой функции Германию на протяжении долгого времени готовили США, вытравливая из немецкого мышления всё лишнее.

«Из неё постепенно сделали витрину глобального либерализма, что сопровождается антихристианской революцией в сфере нравов и ценностей. На место национальных интересов были поставлены идеологические установки», — указал Пушков.

В итоге Германия превратилась в страну, лишенную собственных интересов и собственного национального содержания. Результатом такой политики стал большой разрыв Берлина с Москвой, а особые отношения между двумя странами стали жертвой полного подчинения Вашингтону, подчеркнул сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Германия следует в фарватере политики Соединённых Штатов Америки, как и вся Европа, чтобы быть примерным членом Североатлантического альянса, который выполняет все установки из Вашингтона. По его словам, Германия совершает такие действия, наступая себе на ногу и стреляя себе в ногу.

Песков отметил, что, отказавшись от российского газа, ФРГ лишила себя конкурентных преимуществ, и это негативно отразится на немецкой экономике, однако власти страны продолжают даже в ущерб интересам сограждан следовать в фарватере американской политики.

Глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что Запад исторически мешает сближению России и Германии, так как опасается образования очень влиятельного альянса. По его мнению, натравливание Украины на Россию осуществили с целью недопущения такого сближения.

Также российский министр отметил, что при этом западный вектор внешней политики России полностью себя исчерпал. Лавров также заявил о наступлении эпохи перехода к многополярному миру на смену подчинению гегемону, и у России много союзников по этому вопросу.