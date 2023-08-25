Варшава, 25 августа, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Сообщение от сотового оператора, полученное в эстонской Нарве, недалеко от границы с Россией, перепугало журналистку Барбару Куза-Тарковску из Польши. Об этом женщина рассказала 24 августа в своей статье на портале Onet.

Дарья Драй ИА REGNUM Нарва

Журналистка рассказала, что решила съездить в Нарву, которую часто называют «самым русским городом Евросоюза». Гуляя по городу, девушка пришла на смотровую площадку с видом на границу с Россией. Как отметила Куза-Тарковска, она ожидала, что ей станет страшно от близости к российской территории, но вместо этого почувствовала облегчение от понимания, что стоит на территории ЕС.

Но в следующий миг девушка, по её словам, испытала настоящий ужас, кинув взгляд на экран мобильного телефона.

«Потому что на экране я увидела сообщение «Добро пожаловать в Россию» от оператора мобильной связи», — пояснила журналистка. Она немедленно рассказала о сообщении своей спутнице, которая раньше жила в Нарве, и была удивлена её реакции: девушка просто махнула рукой, отметив, что это частая история на границе, и предложила полячке включить авиарежим.

Прежде чем уехать в Таллин, журналистка зашла выпить пива в баре «с видом на Россию». Куза-Тарковска сильно удивилась, увидев, что местных жителей совсем не беспокоит близость России, от которой их отделяет только река.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жители Польши перестали приезжать на отдых на Балтийскую косу из-за близости границы с Россией. Пляж в местечке Пяски на Балтийской косе был очень популярным местом отдыха у польских туристов. Конфликт на Украине заставил жителей Польши по-иному взглянуть на свои курортные предпочтения.

Так, женщина, которая приезжала раньше на Балтику каждый год, поменяла свои планы, осознав, что посёлок Пяски расположен прямо на границе с Россией. Женщина испугалась за свою безопасность и уехала отдыхать в другое место.