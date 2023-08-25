ДНР, 25 августа, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы России сорвали несколько попыток атак ВСУ в направлении Приютного и Старомайорского в Донецкой Народной Республике. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Сорваны попытки атаки противника в направлении Приютного и Старомайорского. Понеся потери, противник отступил», — рассказал он в интервью ТАСС.

Кроме того, экипажи реактивной и ствольной артиллерии поразили пункты временной дислокации ВСУ в Угледаре, Углесборочной, Максимовке и Старомайорском. Также потери понесли подразделения противника в Вольном и Раздольном.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» добавил, российские военнослужащие при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили в районе Новополя самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, 24 августа офицер пресс-центра группировки «Запад» Вооружённых сил России Ярослав Якимкин сообщил, что российские артиллеристы поразили три пункта дислокации 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ на купянском направлении в Харьковской области.