Нью-Дели, 25 августа, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Останки телеведущей Сальмы Султаны Лашкар, пропавшей без вести пять лет назад, обнаружили полицейские индийского города Корба в штате Чхаттисгарх. Об этом 24 августа сообщило издание Indian Express.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Телеведущая пропала без вести в 2018 году, на тот момент ей исполнилось 30 лет. Скелет молодой женщины нашли под проезжей частью национальной автомагистрали.

Сотрудники полиции предполагают, что с Лакшар мог расправиться её сожитель, 37-летний мужчина, работающий фитнес-инструктором. По версии полиции, причиной убийства стали финансовые разногласия. Мужчина после совершения преступления вместе с двумя сообщниками спрятал тело бывшей возлюбленной в пустынном месте, а через год там началось строительство автомагистрали.

Все трое подозреваемых арестованы. Суперинтендант местной полиции Удай Киран уточнил, что сейчас проводится процедура установления личности убитой, с этой целью криминалисты соберут образцы ДНК убитой женщины и её родственников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что британская медсестра Люси Летби, осужденная на пожизненный тюремный срок за убийство семерых младенцев и покушение на убийство ещё шестерых, пользовалась «секретным шифром», отмечая в дневнике свои преступления.

Кроме того, следователи обнаружили записки со словами: «Я убила их намеренно, потому что я недостаточно хорошая. У меня никогда не будет детей, я не выйду замуж и не узнаю, что такое семья». Эксперт по почерку определил, что Летби может быть манипулятором и лживым человеком.