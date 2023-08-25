Наступивший 548-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием из Минобороны РФ о пресечении массированной атаки Крыма беспилотниками со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего средствами противовоздушной обороны (ПВО) было обнаружено 42 украинских дрона. Из них девять были уничтожены, остальные 33 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпели крушение.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Силы ПВО в ночь на 25 августа работали также в Калужской области — была уничтожена ракета доработанного комплекса ПВО С-200. По словам главы региона Владислава Шапши, в результате перехвата ракеты никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Тем временем исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий известил о «сумасшедших» потерях ВСУ как в личном составе, так и в военной технике на запорожском направлении.

Военнослужащие из 123-й бригады территориальной обороны ВСУ расстреляли 23 сослуживца за попытку дезертирства. По данным РИА Новости, массовое убийство произошло 11 августа в Херсоне. С целью сокрытия преступления уничтоженных объявили пропавшими без вести.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.