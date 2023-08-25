Киев, 25 августа, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Около 140 миллионов долларов выделят Украине власти Норвегии для обеспечения ремонта и техобслуживания критической электроэнергетической инфраструктуры. Об этом 24 августа сообщило украинское министерство энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика на Украине

«Правительство Норвегии выделяет 1,5 миллиарда норвежских крон (около 140 миллионов долларов) для обеспечения импорта газа и электроэнергии на Украину через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)», — цитирует украинское ведомство премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере.

Уточняется, что выделенные Норвегией денежные средства планируется направить на ремонт и техобслуживание критической электроэнергетической инфраструктуры, а также на аварийное электроснабжение в пострадавших от боевых действий районах. Кроме того, часть средств потратят на закупку газа для аварийного хранения.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что Киев заинтересован в норвежском пути развития гидрогенерации. Также с норвежским премьером обсуждался вопрос сотрудничества в сфере ветрогенерации.

Накануне Галущенко вместе с норвежской делегацией во главе с премьер-министром Йонасом Гар Стере посетили повреждённый при взрыве энергетический объект Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что половина объектов украинской энергосистемы имеет повреждения, а часть из них разрушена полностью и не подлежит восстановлению. Вооружённые силы РФ начали наносить удары по объектам украинской энергосистемы в ответ на теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года.

При этом в Киеве отказались от переговоров с Москвой по поводу продления контракта на транзит газа в Европу. Заключённый в 2019 году транзитный контракт между Россией и Украиной действует до 31 декабря 2024 года.