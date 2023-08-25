Норвегия выделит Украине $140 миллионов для восстановления энергетики
Осло выделит Киеву $140 миллионов на восстановление энергетической инфраструктуры
Киев, 25 августа, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Около 140 миллионов долларов выделят Украине власти Норвегии для обеспечения ремонта и техобслуживания критической электроэнергетической инфраструктуры. Об этом 24 августа сообщило украинское министерство энергетики.
«Правительство Норвегии выделяет 1,5 миллиарда норвежских крон (около 140 миллионов долларов) для обеспечения импорта газа и электроэнергии на Украину через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)», — цитирует украинское ведомство премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере.
Уточняется, что выделенные Норвегией денежные средства планируется направить на ремонт и техобслуживание критической электроэнергетической инфраструктуры, а также на аварийное электроснабжение в пострадавших от боевых действий районах. Кроме того, часть средств потратят на закупку газа для аварийного хранения.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что Киев заинтересован в норвежском пути развития гидрогенерации. Также с норвежским премьером обсуждался вопрос сотрудничества в сфере ветрогенерации.
Накануне Галущенко вместе с норвежской делегацией во главе с премьер-министром Йонасом Гар Стере посетили повреждённый при взрыве энергетический объект Украины.
Ранее ИА Регнум сообщало, что половина объектов украинской энергосистемы имеет повреждения, а часть из них разрушена полностью и не подлежит восстановлению. Вооружённые силы РФ начали наносить удары по объектам украинской энергосистемы в ответ на теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года.
При этом в Киеве отказались от переговоров с Москвой по поводу продления контракта на транзит газа в Европу. Заключённый в 2019 году транзитный контракт между Россией и Украиной действует до 31 декабря 2024 года.