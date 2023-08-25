Калуга, 25 августа, 2023, 06:46 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил информацию о том, что в ночь на 25 августа система противовоздушной обороны уничтожила украинскую ракету доработанного комплекса С-200 в небе над территорией региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Владислав Шапша

«Сегодня в 00 часов 30 минут в Малоярославецком и Жуковском районах работали силы ПВО. По информации Минобороны, средствами ПВО была уничтожена ракета доработанного комплекса ПВО С-200», — написал Шапша в своём Telegram-канале.

По его словам, в результате перехвата ракеты никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ночью 25 августа была пресечена попытка украинской стороны осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолётного типа. По данным оборонного ведомства, средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы были сбиты и подавлены 42 украинских беспилотника.