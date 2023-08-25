Токио, 25 августа, 2023, 06:40 — ИА Регнум. Два человека числятся пропавшими без вести в результате столкновения двух грузовых судов в водах у японской префектуры Вакаяма. Об этом 25 августа сообщает телеканал NHK.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

Уточняется, что столкновение судов произошло в ночь на 25 августа. По данным 5-го регионального штаба береговой охраны, информация поступила от экипажа грузового судна, зарегистрированного в Либерии.

Столкнулись судно под флагом Японии и сухогруз под флагом Либерии. Прибывшие на место происшествия патрульные выяснили, что зарегистрированное в Японии судно перевернулось. В момент столкновения на борту судна находились пять человек, из них трое спасены, ещё двое числятся пропавшими без вести.

К месту столкновения судов направились шесть патрульных катеров и вертолёт. Ведётся поисково-спасательная операция. Информация о причинах аварии не сообщалась.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы в обе стороны для обеспечения ликвидации с воздуха крупного природного пожара, бушующего в северо-западной турецкой провинции Чанаккале.

Тушение природного пожара производится силами авиации, самолёты набирают воду в море.

Также сообщалось о восстановлении судоходства после столкновения двух танкеров в Суэцком канале. Столкнулись судно с нефтепродуктами Burri с Каймановых островов и танкер BW Lesmes, перевозивший сжиженный газ под флагом Сингапура.