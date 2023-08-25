Москва, 25 августа, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Компания «НПП Трассир», которая выпускает системы видеонаблюдения, контроля безопасности и видеорегистраторы, получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Производственный комплекс располагается на площадке «Алабушево», рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «НПП Трассир»

«Компания арендовала помещение на площадке «Алабушево» общей площадью более 1,2 тысячи квадратных метров. Первая линия производства уже запущена, вторую планируют открыть в начале 2024 года», — рассказал Овчинский. «Объем инвестиций, вложенных в закупку оборудования, составляет более 151 миллиона рублей. Уровень локализации производства превышает 62%», — добавил он.

На площадке «Алабушево» компания будет производить видеокамеры нескольких видов, видеорегистраторы, вспомогательное оборудование и корпуса для своих устройств. Продукция резидента может быть использована в системах безопасности предприятий, организаций и домохозяйств. К 2028 году «НПП Трассир» планирует производить до 500 тысяч видеокамер в год, а объем выпуска видеорегистраторов к этому времени должен достичь показателя 80 тысяч ежегодно.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. На территории локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.