Москва, 25 августа, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Работу по штатному расписанию продолжили после временного закрытия московские международные аэропорты Внуково и Домодедово. Об этом 25 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт Домодедово

«Аэропорты Домодедово и Внуково работают штатно», — уточнил собеседник агентства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что воздушное пространство над московскими аэропортами Внуково и Домодедово временно закрыли, обе воздушные гавани не принимали и не отправляли самолеты.

Часть авиарейсов находилась в зоне ожидания, другие были перенаправлены в аэропорт Шереметьево. Кроме того, отмечалось, что самолёты держатся в стороне от Калужской, Тульской и Липецкой областей.

Позднее в Министерстве обороны России заявили, что в ночь на 25 августа Украина предприняла попытку нанести удар по гражданским объектам доработанной ракетой С-200. Ракета была обнаружена и уничтожена силами ПВО в небе над Калужской областью.