Ниамей, 25 августа, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Военным силам из Мали и Буркина-Фасо разрешат в случае иностранного вторжения действовать на территории Нигера мятежники, пришедшие к власти в стране. Об этом 24 августа сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Переворот в Нигере

Новый глава Нигера генерал Абдурахман Тчиани в ходе встречи с прибывшими в страну главами МИД Мали и Буркина-Фасо подписал указ, «разрешающий силам обороны и безопасности Буркина-Фасо и Мали действовать на территории Нигера в случае агрессии».

Кроме того, в заявлении МИД Нигера, опубликованном по итогам трёхсторонней встречи сказано, что: «Любая эскалация рискует еще больше дестабилизировать раздираемый повстанцами регион, поскольку соседи Нигера, возглавляемые хунтой, Мали и Буркина-Фасо, заявили, что поддержат Нигер в любом конфликте с ЭКОВАС».

Ранее ИА Регнум сообщало, что 20 августа делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) покинула Нигер после того, как переговоры с мятежникам не увенчались успехом.

В ходе переговоров с мятежниками делегация потребовала незамедлительно вернуть власть отстранённому мятежниками президенту Мохамеду Базуму. Члены военного совета Нигера это требование отвергли.

Делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер 19 августа, намереваясь выступить в качестве посредников в урегулировании ситуации в стране. При этом накануне представители сообщества заявили, что уже назначили дату военной интервенции в Нигер, которая состоится, если вопрос не будет урегулирован мирным путём. Обнародовать эту дату они не собираются.