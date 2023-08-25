Симферополь, 25 августа, 2023, 05:27 — ИА Регнум. В ночь на 25 августа российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили и уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Сегодня ночью пресечена попытка… осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолётного типа по территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что средствами противовоздушной обороны за ночь было обнаружено 42 беспилотника. В результате огневого поражения девять БПЛА были уничтожены, ещё 33 были подавлены средства РЭБ. Ни один беспилотник цели не достиг.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 25 августа российские средства ПВО обнаружили и уничтожили в небе над территорией Калужской области украинскую доработанную ракету С-200. Отмечается, что украинская сторона при помощи этой ракеты пыталась атаковать гражданские объекты.