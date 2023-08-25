Киев, 25 августа, 2023, 05:12 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие из 123-й бригады территориальной обороны ВСУ расстреляли 23 сослуживцев за попытку дезертирства. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«От источников в ВСУ получены данные о расстреле 11 августа в Херсоне 23 военнослужащих из 123-й бригады теробороны ВСУ, решивших дезертировать и бросить позиции», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что убитых с целью сокрытия преступления объявили пропавшими без вести.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что дезертир из ВСУ Игорь Устименко, завербованный контрразведкой Украины, сдался российским военным после того, как его попытались заставить повредить зенитно-ракетный комплекс «Бук» в Херсонской области. По его словам, в феврале этого года он сбежал из воинской части в село Новокаменка Херсонской области.