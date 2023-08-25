Вашингтон, 25 августа, 2023, 03:14 — ИА Регнум. Российские активы, находящиеся в юрисдикции Соединённых Штатов Америки, Великобритании, Германии, Франции и Италии останутся заморожены до тех пор, пока российская сторона «не оплатит ущерб, причинённый Украине», — заявил советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Советники по национальной безопасности подчеркнули, что суверенные активы России в юрисдикциях указанных стран останутся заморожены до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причинённый Украине», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

Салливан подчеркнул, что позиция европейских стран и США по украинскому вопросу остаётся неизменной. Западные союзники Украина продолжат оказывать Киеву всевозможную финансовую и военную помощь.

Кроме того, Джейк Салливан во время беседы и коллегами из Великобритании, Германии, Франции и Италии обсудил происходящие в Украине и Нигере события.

Как передавало ИА Регнум, Соединённые Штаты Америки и страны Европейского союза заморозили финансовые активы России после начала специальной военной операции. По данным Министерства финансов, на март 2022 года сумма замороженных активов составила порядка 300 миллиардов долларов.