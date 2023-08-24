Трамп намерен пропустить предвыборные дебаты с республиканцами
Трамп указал, что примет участие только в дебатах с кандидатом от демократов
Вашингтон, 25 августа, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Предвыборные дебаты республиканцев намерен пропустить экс-президент США Дональд Трамп и будет полемизировать лишь с кандидатом от демократов. Об этом 24 августа пишет британская газета Telegraph со ссылкой на предвыборный штаб бывшего американского лидера.
Как пояснили соратники Трампа, политик считает себя абсолютным и бесспорным лидером Республиканской партии и поэтому уверен, что любые предвыборные дебаты республиканцев, проходящие без его участия, не имеют никакого значения. Поэтому полемизировать в соратниками по партии Трамп не намерен.
Официальный представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чун уточнил, что экс-глава Белого дома собирается принять участие в дебатах, но только с кандидатом в президенты от демократов. Это может быть любой кандидат, включая действующего президента США Джозефа Байдена или вице-президента Камалу Харрис.
Ранее ИА Регнум сообщало, что действующий президент США Байден и экс-глава государства Дональд Трамп заявили, что планируют посмотреть трансляцию дебатов кандидатов в президенты от Республиканской партии. Всего в дебатах примут участие восемь претендентов.