Вашингтон, 25 августа, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Предвыборные дебаты республиканцев намерен пропустить экс-президент США Дональд Трамп и будет полемизировать лишь с кандидатом от демократов. Об этом 24 августа пишет британская газета Telegraph со ссылкой на предвыборный штаб бывшего американского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как пояснили соратники Трампа, политик считает себя абсолютным и бесспорным лидером Республиканской партии и поэтому уверен, что любые предвыборные дебаты республиканцев, проходящие без его участия, не имеют никакого значения. Поэтому полемизировать в соратниками по партии Трамп не намерен.

Официальный представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чун уточнил, что экс-глава Белого дома собирается принять участие в дебатах, но только с кандидатом в президенты от демократов. Это может быть любой кандидат, включая действующего президента США Джозефа Байдена или вице-президента Камалу Харрис.

Ранее ИА Регнум сообщало, что действующий президент США Байден и экс-глава государства Дональд Трамп заявили, что планируют посмотреть трансляцию дебатов кандидатов в президенты от Республиканской партии. Всего в дебатах примут участие восемь претендентов.