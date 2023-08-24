Берлин, 25 августа, 2023, 02:26 — ИА Регнум. Против запрета на выступления в Германии для артистов из России высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц. Соответствующее заявление политик сделал 24 августа в ходе встречи с гражданами в Мюнхене, сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Глава правительства ФРГ назвал запрет абсолютно бессмысленным, так как русская культура является частью общей истории Европы.

«Русская культура — это часть нашей общей европейской истории, и ее нельзя сейчас просто запретить», — указал Шольц.

При этом канцлер Германии отметил, что артисты, открыто поддерживающие российскую спецоперацию, вряд ли могут рассчитывать на приглашение выступить в Германии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Эстонии выслали артистов российского театра «НитьЯ» из страны. По их мнению, труппа представляет «угрозу национальной безопасности».

Артистов депортировали в Россию с запретом на въезд в шенгенскую зону на три года. По этой причине театр был вынужден отменить четыре спектакля в Германии.

В свою очередь, Гессенский государственный театр Висбадена в ФРГ, где проходит ежегодный Майский фестиваль, ответил отказом на требование Украины о запрете русской культуры. В театре указали, что не считают правильным осуждать русский народ и культуру за происходящее на Украине, и напомнили, что Майский фестиваль в Висбадене является международным и его участники выбирают одну культуру, объединяющую всех.