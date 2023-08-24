Калуга, 25 августа, 2023, 01:58 — ИА Регнум. В ночь на 25 августа Украина предприняла попытку нанести удар по гражданским объектам доработанной ракетой С-200. Как заявили в Министерстве обороны России, ракета была обнаружена и уничтожена силами ПВО в небе над Калужской областью.

Иван Шилов ИА Регнум С-200

«Сегодня ночью пресечена попытка… осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории РФ ракетой доработанного комплекса ПВО С-200», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что ракета была обнаружена и уничтожена средствами противовоздушной обороны над территорией Калужской области.

Как передавало ИА Регнум, утром 24 августа губернатор Калужской области сообщил, что в результате уничтожения беспилотного летательного аппарата в небе над Калужской областью никто не пострадал, повреждений инфраструктуры региона не зафиксировано. Он напомнил, что силы ПВО в ночью на четверг сбили над территорией Козельского района один БПЛА.