Москва, 25 августа, 2023, 01:44 — ИА Регнум. Воздушное пространство закрыли над международными аэропортами Внуково и Домодедово в Москве. Об этом 25 августа сообщили авиаслужбы, по данным ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Уточняется, что авиарейсы в столичных аэропортах Внуково и Домодедово временно не принимаются и не отправляются. Часть самолётов направлена в зону ожидания.

Ряд авиарейсов, который в момент закрытия воздушного пространства находились на подлёте к воздушным гаваням, перенаправлены в аэропорт Шереметьево. Кроме того, отмечается, что самолёты держатся в стороне от Калужской, Тульской и Липецкой областей.

Причина временного закрытия аэропортов не называется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что московские аэропорты и подмосковный Жуковский возобновили работу в штатном режиме после введённых ранним утром 23 августа ограничений. Отмечается, что ранним утром 23 августа в воздушных гаванях в целях безопасности временно были ограничены приём и отправка авиарейсов, из-за чего два самолёта направили в запасные аэропорты.

Последние несколько дней столичные аэропорты несколько раз утром в целях безопасности ограничивали приём и отправку рейсов. Так, рано утром 22 августа такие ограничения были введены в аэропортах Внуково и Домодедово.

Ограничения отменили в 04:30 мск, после чего пассажиров доставили в аэропорты назначения. Также указывается, что во время действия приостановки полётов экипажи самолётов, авиадиспетчеры и наземные службы воздушных гаваней принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности рейсов.

Позднее Минобороны РФ сообщило, что попытка Киева осуществить террористическую атаку беспилотниками на территории Брянской и Московской областей успешно пресечена российскими войсками.