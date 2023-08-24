Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 25 августа, 2023, 00:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в четверг, 24 августа, обстреляли посёлок Тёткино и село Елизаветовка в Глушковском районе Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

«Сегодня вечером со стороны Украины обстреляны село Елизаветовка и посёлок Тёткино в Глушковском районе», — написал Старовойт в своём Telegram-канале, отметив, что специалисты аварийных служб уже приступили к восстановительным работам.

Он добавил, что в результате обстрела повреждены окна и фасады трёх частных домовладений в Елизаветовке. В Тёткино зафиксировали три прилёта мин, повреждений удалось избежать.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа здание железнодорожного вокзала Курска получило повреждения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Губернатор Курской области Роман Старовой отметил, что на момент взрыва в здании находилось 50 человек, которых оперативно эвакуировали. В результате атаки от осколков пострадали пять человек.

Позднее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова решительно осудила украинскую атаку на железнодорожный вокзал в Курске. Она напомнила, что в вокал не подвергался ударам со времён Великой Отечественной войны.