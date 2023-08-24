Москва, 25 августа, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с президентом России Владимиром Путиным 24 августа предложил возобновить паромную переправу до Турции для поставок зерна.

khogov.ru Владимир Сальдо

«Есть предложение возобновить торговый путь, который… в 2007 году мы запустили из Скадовского порта на Чёрное море до Зонгулдака… Напрямую всего 295 миль», — сказал врио губернатора Херсонской области.

Владимир Сальдо добавил, что благодаря возобновлению этой переправы Россия сможет рассчитывать на альтернативный торговый путь.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа турецкая газета Milliyet со ссылкой на собственные источники сообщила, что представители Российской Федерации, Турции и Организации Объединённых Наций в ближайшее время могут обсудить в Стамбуле возможность возобновления зерновой сделки.

Зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу зерна из украинских портов была приостановлена 17 июля 2023 года. Россия вышла из соглашения, так как большинство обязательств перед российской стороной выполнены не были.