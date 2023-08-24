Вашингтон, 25 августа, 2023, 00:22 — ИА Регнум. Передача Украине американских истребителей F-16 является вопросом нескольких месяцев, заявил в ходе брифинга 24 августа пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Очевидно, что мы ведём речь о месяцах, а не неделях», — сказал пресс-секретарь Пентагона, отметив, что истребители должны укрепить военный потенциал Украины в долгосрочной перспективе.

Также в ходе брифинга Патрик Райдер заявил, что у Украины на данный момент не инфраструктуры для размещения истребителей F-16. При этом, по его словам, Пентагон начнёт обучение украинских пилотов на F-16 в сентябре этого года.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа премьер-министр Дании Метте Фредериксен на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским уточнила, что первые шесть F-16 будут переданы Украине Данией в конце этого года, ещё восемь — в течение 2024 года.