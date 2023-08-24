Вашингтон, 24 августа, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Необходимой инфраструктуры для размещения истребителей четвертого поколения F-16 на данном этапе у Киева нет. Такое заявление сделал 24 августа пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе регулярного брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Краткий ответ на ваш вопрос — нет», — кратко сказал Райдер, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

При этом Райдер отметил, что передача Украине современных западных истребителей F-16 — это вопрос не недель, но месяцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил информацию о том, что украинские пилоты начнут обучение в октябре, сразу после прохождения курса английского языка.

Изначально было запланировано начать обучение украинских пилотов в европейских странах, а США должны были подключится к процессу тренировок, если в Европе будут исчерпаны все возможности.

Восемь пилотов ВСУ начали обучение на американских истребителях F-16 в Дании. Обучение проходит на полуострове Ютландия на авиабазе ВВС Дании Скридструп. Сюда доставили 73 украинских военных, из которых восемь — пилоты, остальные будут обучаться обслуживанию самолётов.