Вашингтон, 24 августа, 2023, 23:06 — ИА Регнум. Обучение украинских летчиков пилотированию истребителей четвертого поколения F-16 Пентагон начнёт в октябре. Об этом 24 августа сообщил официальный представитель американского военного ведомства Патрик Райдер на брифинге.

Gregor Fischer/Global Look Press F-16

Как уточнил Райдер, обучение начнётся после курсов английского языка, которые состоятся для пилотов в сентябре. Само обучение пилотированию истребителей F-16 планируется начать в октябре на авиабазе Моррис в Тусоне, в американском штате Аризона.

Изначально было запланировано начать обучение украинских пилотов в европейских странах, а США должны были подключится к процессу тренировок, если в Европе будут исчерпаны все возможности. В коалицию из 11 стран, выразивших готовность обучать украинских пилотов, вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

Ранее ИА Регнум сообщало, что восемь пилотов ВСУ начали обучение на американских истребителях F-16 в Дании. Обучение проходит на полуострове Ютландия на авиабазе ВВС Дании Скридструп. Сюда доставили 73 украинских военных, из которых восемь — пилоты.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 20 августа пообещала передать Украине 19 истребителей F-16, причём первые шесть машин — ближе к Новому году. В 2024 году Киев получит ещё восемь истребителей, остальные пять — в 2025 году.