Санкт-Петербург, 24 августа, 2023, 22:25 — ИА Регнум. Решение о возобновлении процесса подготовки возможной канонизации генералиссимуса Александра Суворова принял священный Синод Русской православной церкви (РПЦ). Об этом 24 августа сообщила пресс-служба РПЦ.

Дмитрий Левицкий. Портрет А. В. Суворова. Около 1786 года

Уточняется, что 24 августа состоялось заседание священного Синода РПЦ в Санк-Петербурге. На нём было заслушано предложение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла возобновить процесс подготовки к возможной канонизации великого российского полководца, генералиссимуса Александра Суворова.

Члены Синода постановили передать вопрос о возможной канонизации Суворова в синодальную комиссию по канонизации святых.

В свою очередь, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда пояснил журналистам, что канонизация является прерогативой Архиерейского собора и ей предшествует большой подготовительный период.

«Постановление сегодняшнее говорит о передаче вопроса о возможной канонизации Александра Васильевича Суворова в синодальную комиссию по канонизации. То есть возобновляется каноническая процедура, принятая в РПЦ», — отметил Легойда.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, священный синод РПЦ рассмотрит вопрос канонизации генералиссимуса Александра Суворова.

О том, что Читайте также: генералиссимуса могут причислить к лику святых, стало известно 18 февраля. Глава фонда «Герои Отечества» Герой Советского Союза инок Киприан (Бурков) рассказал, что суть служения Суворова заключалась в служении Богу и людям, а как военачальник он проповедовал веру и не начинал сражения без молебна. По мнению Буркова, идею с канонизацией полководца стоит поддержать, но вопрос в любом случае будет решать Синод.