Вашингтон, 24 августа, 2023, 21:26 — ИА Регнум. В Белом доме заявили, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены, пока российская сторона «не возместит ущерб Киеву». Об этом говорится 24 августа в заявлении американской администрации.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Советники по национальной безопасности подчеркнули, что суверенные активы в юрисдикциях указанных стран останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причинённый Украине», — сообщил Белый дом.

Вместе с тем, отмечается, что представители пяти союзных стран подтвердили намерение продолжать оказание помощи Украине столько, сколько потребуется.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз и США заморозили российские финансовые активы после начала специальной военной операции, объём которых, по данным Минфина на март 2022 года, составил около $300 млрд. Еврокомиссия искала правовые основания для отъёма российских активов, канцлер Германии Олаф Шольц назвал ужасно сложным вопрос возможного изъятия активов Центробанка. Глава британского МИД Джеймс Клеверли 19 июня заявил, что Лондон собирается принять закон для использования санкций как гарантии платы России за восстановление Украины, однако Европейский ЦБ предупредил Брюссель о возможности подрыва доверия к евро как к мировой валюте из-за этих действий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о подготовке российскими инвесторами группового иска для разблокировки активов. Он подчеркнул, что Запад ограбил предпринимателей и государство, и указал, что Великобритания и другие страны обязаны их разморозить немедленно и безо всяких условий. Президент страны Владимир Путин назвал средневековьем заморозку счетов российских бизнесменов за рубежом и заявил, что надёжность вложения денег внутри страны в настоящее время выше, чем за рубежом.