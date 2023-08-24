Москва, 24 августа, 2023, 21:28 — ИА Регнум. Крым и Херсонскую область можно соединить дорогой по Арабатской стрелке, косе, которая проходит на северо-востоке вдоль полуострова, предложил врио губернатора области Владимир Сальдо на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле вечером 24 августа.

ИА REGNUM

«Предложение какое: по Арабатской стрелке сделать дорогу. Арабатская стрелка все равно соединена с Крымом», — сказал Сальдо.

Он добавил, что за проект готова взяться компания, которая не требует средств из бюджета. Глава региона также отметил, что дорога уже есть, но её требуется привести в рабочее состояние.

Как сообщил Сальдо, за два месяца удалось ликвидировать почти все последствия после подрыва ВСУ Каховской ГЭС.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа ВСУ нанесли ракетный удар по мосту через пролив Тонкий, который соединяет Геническ с Арабатской стрелкой. Пострадал один мирный житель, также взрыв повредил газопровод. Управление стратегических коммуникаций ВСУ признало, что удар нанесла украинская армия. Движение по мосту восстановили 7 августа.