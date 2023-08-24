Нью-Йорк, США, 24 августа, 2023, 20:27 — ИА Регнум. В Совете Безопасности ООН на заседании по Украине 24 августа не смогли перевести выступление говорившего на украинском языке спикера.

Одним из приглашенных спикеров на заседании, созванном по инициативе США и Албании, стал руководитель организации Save Ukraine, бывший уполномоченный по правам ребёнка при президенте Украины Николай Кулеба.

С пятиминутным выступлением спикера не смогли ознакомиться, так как украинский не является официальным языком ООН и перевод с него требует дополнительной подготовки. Официальными языками ООН, перевод с которых идёт на каждом заседании Совбеза, являются русский, английский, арабский, испанский, китайский и французский.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, председательствующая на заседании, попыталась остановить Кулебу и сказать, что его выступление не переводится, однако он её не услышал и продолжил. В конце выступления американскому представителю оставалось лишь сообщить коллегам, что выступление Кулебы распространят в письменном виде.

Как сообщало ИА Регнум, в мае власти Киева взяли курс на полную украинизацию столицы Украины. Меры, направленные на утверждение доминирующей роли украинского языка во всех сферах общественной жизни столицы в 2023–2025 годах, прописали в городской концепции.

В апреле Одесский театрально-художественный колледж уволил 82-летнего преподавателя музыки и истории искусств, который включал студентам музыку Петра Чайковского и вёл занятия на русском языке. Также за отказ вести лекции на украинском языке от работы отстранили преподавателя Государственного налогового университета в городе Ирпень Любовь Воробьёву.