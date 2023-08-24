Химки, Московская область, 24 августа, 2023, 20:25 — ИА Регнум. В Химках отец сбил семилетнего ребёнка с качелей броском рации. Он гулял с ребёнком гулял на детской площадке и в какой-то момент решил бросить в него рацию.

Булкин Сергей/Global Look Press

«Мальчик сидел на качелях. В какой-то момент папа кинул устройство прямо в сына — малыш слетел с качелей и получил серьёзные травмы. Остается неизвестным, зачем родственник швырнул ему рацию», — сообщил телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что мальчика доставили в больницу и поместили в реанимацию. Как установили врачи, у него разорвана селезёнка и наблюдалось внутреннее кровотечение.

Как сообщало ИА Регнум, в Новосибирске мужчина 21 августа избил ребёнка на детской площадке. По данным СМИ, инцидент произошёл на территории левобережной части Советского района Новосибирска. Мужчина применил насилие в отношении несовершеннолетнего сына. Отмечается, что нетрезвый отец решил жёстко наказать сына за то, что он без спроса уехал на велосипеде на детскую площадку.