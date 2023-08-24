Йоханнесбург, ЮАР, 24 августа, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил проведение встречи участников БРИКС и Группы семи (G7). Такое заявление он сделал 24 августа на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

«Кто знает, может, мы однажды соберёмся: блок БРИКС и блок G7. Была бы отличная встреча, чтобы обсудить торговлю, научно-технологический прогресс и демократию», — сказал он.

Ранее Лула да Силва заявил, что цель БРИКС — объединение Глобального Юга, а не противодействие США, G7 или другим международным объединениям.

Как сообщало ИА Регнум, участники саммита в Йоханнесбурге приняли официальное решение, что в БРИКС примут Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что они станут полноценными членами блока с 1 января 2024 года.

Лула да Силва отметил, что валовой внутренний продукт стран БРИКС после расширения вырастет до 37% от мирового по паритету покупательной способности, а доля блока в населении Земли составит около 46%.

Президент России Владимир Путин поздравил новые страны с принятием в БРИКС. Он заверил партнёров по блоку, что российская сторона продолжит курс на расширение влияния организации в мире.