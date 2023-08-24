Санкт-Петербург, 24 августа, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Пропавшего гитариста группы «Алиса» Андрея Шаталина обнаружили живым. Об этом вечером 24 августа сообщил добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Кадр из видео Гитарист группы «Алиса» Андрей Шаталин

«Найден. Жив. Благодарим всех за помощь!», — говорится в публикации в социальной сети.

О пропаже Шаталина ранее сообщало ИА Регнум. По сообщениям волонтёров, музыкант накануне вышел из дома и пропал, был одет в чёрную кожаную куртку, темно-синюю футболку, чёрные брюки и ботинки, в зелёную шапку. По данным ИА Регнум, 23 августа в полицию с заявлением об исчезновении Андрея Шаталина обратился его сын. Обратился к правоохранителям он примерно в 17:20.