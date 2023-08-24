Москва, 24 августа, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко 24 августа провёл заседание наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». С докладом о работе фонда с начала работы региональных филиалов выступила председатель фонда Анна Цивилёва.

Kremlin Pool/Global Look Press Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко

Сообщается, что суммарно за всё время работы в филиалы поступило более 173 000 обращений. Наиболее частый вопрос — назначение мер социальной поддержки, по более чем 21 тыс. из них вынесли решения. Другими важными темами оказались денежные выплаты, связанные с участием в спецоперации (решения по более чем 12 тыс. обращений), получение удостоверения ветерана боевых действий (более чем 5 600 решений), юридической помощи (более 13 500 решений), получение льгот по коммунальным платежам (более семи тыс. решений), получение медицинской помощи (более 5 600) и оказание психологической помощи (более 5 700).

Кириенко поблагодарил команду фонда за работу. Он отметил главный принцип работы — отношение сотрудников к участникам СВО, ветеранам и их семьям как к родным. Кириенко указал и на большой объём проделанной работы.

«Это постоянный анализ более чем сотни тысяч обращений ветеранов, индивидуальная работа с каждым, ежедневное решение вопросов. Хочу выразить благодарность всей команде и особенно региональным филиалам за неравнодушие, за искреннее участие и преданность нашему общему делу», — сказал он.

В свою очередь, Цивилёва подчеркнула, что команда индивидуально рассматривает каждую жизненную ситуацию и оказывает помощь подопечным в полном объёме. Она отметила, что каждое обращение уникально и связано с личной ситуацией, поэтому невозможно говорить о формальном подходе к работе.

«Бывает, боец демобилизуется и приходит оформить удостоверение ветерана боевых действий, а бывает, когда защитник Отечества получает ранение, у него сгорают вся одежда и документы, и он возвращается домой через госпиталь в одном ботинке. Все эти вопросы на уровне сопереживания решают социальные координаторы, уделяя каждому столько внимания, сколько нужно», — сказала Цивилёва.

В ходе заседания обсудили вопросы протезирования и медицинской реабилитации, психологической помощи. Отмечается, что услуга комплексной реабилитации для ветеранов должна быть доступна в каждом регионе. Также обсуждалось сохранение и восстановление психологического благополучия ветеранов СВО и членов семей погибших, психологическое сопровождение не нуждающихся в оказании медпомощи с целью их адаптации к новым условиям жизни.

Для оказания качественной юридической помощи фонд заключил соглашения с Министерством юстиции России, уполномоченным по правам человека, Федеральной службой судебных приставов, Федеральной нотариальной палатой, палатой адвокатов, Ассоциацией юристов. Регулярно организуются личные встречи с подопечными в госпиталях и реабилитационных центрах, чтобы получить реальную обратную связь.

Отмечается, что с июля по август 2023 года фонд организовал мероприятия в филиалах, приуроченные к государственным праздникам и памятным датам, физкультурно-спортивные мероприятия и поездки детей ветеранов в детские оздоровительные лагеря, семейные соревнования и выездные уроки Мужества для юнармейцев с участием ветеранов и членов семей погибших. Важнейшим мероприятием стал Первый форум ветеранов СВО «Справедливость. Забота. Уважение», в котором приняли участие 150 ветеранов.

Ещё одной важной вехой работы стал «Кубок Защитников Отечества» в Кузбассе, в рамках которого более 70 спортсменов-ветеранов СВО приняли участие в соревнованиях по пяти видам спорта: пулевой стрельбе, армрестлингу, стрельбе из лука, пауэрлифтингу, настольному теннису. Цивилёва подчеркнула, что фонд последовательно привлекает госкорпорации и бизнес к сотрудничеству для более эффективной помощи ветеранам и членам семей. Так, на ПМЭФ подписали соглашения с РЖД, Российским союзом промышленников и предпринимателей, с Ростехом, Федеральным научно-клиническим центром реаниматологии и реабилитологии и Промсвязьбанком. В сотрудничестве с профессиональными спортклубами и ведущими российскими культурными коллективами предусмотрели квоты для бесплатного посещения ветеранами и их семьями соревнований, матчей, спектаклей и концертов.

С докладами на заседании также выступили главы филиалов фонда в Ростовской и Сахалинской областях Татьяна Карасёва и Сабина Кушевская и председатель межведомственной комиссии в Донецкой Народной Республике Алексей Никоноров. Всего в отчётном периоде в ростовский филиал поступило более 1300 обращений. Самыми актуальными остаются вопросы присвоения статуса ветерана боевых действий (члена семьи погибшего ветерана), прохождение врачебной комиссии, поиск работы. Филиал оказывает содействие всем обратившимся. Совместно с Ростовским медуниверситетом филиалом запустили пилотный проект медицинской реабилитации на площадках медицинских организаций, являющихся базой практической подготовки ординаторов. С подопечными уже работают РЖД-медицина, ортопедический центр «Сколиолоджик», медицинский центр «Кинезио». Филиал обеспечил доступность получения всех сервисов и услуг подопечных во всех 55 муниципальных образованиях региона. В Сахалинском филиале большая часть штата социальных координаторов состоит из членов семей ветеранов и опытных военных психологов, что помогает отрабатывать обращения по самым разным вопросам. Филиал также принимает активное участие в работе по увековечиванию памяти павших героев, в том числе в проекте правительства Сахалинской области по созданию Мемориального комплекса на месте захоронений участников СВО.

С начала работы филиал в ДНР получил почти 6 000 обращений. При содействии Министерства здравоохранения республики, Министерства труда и ряда ведомств сотрудники оказали ветеранам и их семьям помощь в лечении и реабилитации, в социальных и юридических вопросах, в трудоустройстве, обучении, оформлении документов и решении бытовых проблем. Сейчас филиал расширяет сферу взаимодействия регионального фонда с НКО и общественными организациями, подписывает соглашения с «Военно-патриотическим движением «Молодая Гвардия–Юнармия», «Боевым братством», «Патриотами Новороссии». Благодаря сотрудничеству с Народный фронтом и «Молодой Гвардия Единой России» оказана адресная помощь 48 семьям. В поддержку работы фонда также выступили Герой России Алексей Романов, Герой России Вячеслав Бочаров, Герой Советского Союза инок Киприан.

В заседании приняли участие зампредседателя наблюдательного совета фонда, зампредседателя правительства России Татьяна Голикова, первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак, министр здравоохранения Михаил Мурашко, помощник президента Максим Орешкин, ректор Президентской Академии РАНХиГС Алексей Комиссаров, руководитель исполнительного комитета «Общероссийского народного фронта» Михаил Кузнецов и члены наблюдательного совета — руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты.

Как сообщало ИА Регнум, донецкий филиал фонда помог военнослужащему Сергею Политаеву, который лишился руки в ходе боевых действий и остался один на один со своими проблемами в трудной ситуации. Как сообщили в фонде, к просьбе о помощи он прикрепил видеоролик, в котором рассказал, как в ходе службы получил существенные ранения, лишился руки и остался один на один со своей бедой без какой-либо помощи. Координатор связался с Политаевым, и группа сотрудников выехала к нему в Макеевку. Выяснилось, что он действительно пошёл служить добровольцем в 1-й Славянской бригаде, получил ранение и в настоящее время нуждается в лечении и реабилитации, а также содействии в восстановлении документов.

3 апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества», работа которого будет направлена на поддержку участников СВО. Председателем фонда назначена член совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Цивилёва, главой совета фонда — первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, председателем попечительского совета — министр труда и социальной защиты Антон Котяков.