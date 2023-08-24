Москва, 24 августа, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что артёмовское направление остаётся горячим, но ситуация стабилизируется.

Кадр из видео Врио главы ДНР Денис Пушилин

«Ситуация в ДНР сложная, напряжённая, тяжёлая, но под контролем», — сказал Пушилин на встрече в Кремле.

Кроме того, врио главы ДНР заявил, что применение Украиной кассетных боеприпасов опасно в первую очередь для гражданских лиц. Он добавил, что ситуация с обстрелами за последние три летних месяца ухудшилась именно для гражданского населения.

Как сообщало ИА Регнум, Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным 24 августа. В ходе встречи Пушилин доложил по ситуации. По его словам, первое — то, что больше всего волнует, это ситуация с обстрелами.